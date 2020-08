Masters 1000 e Wta Cincinnati 2020: programma e orari mercoledì 26 agosto (Di martedì 25 agosto 2020) Il programma e l’ordine di gioco di mercoledì 26 agosto per quanto concerne il Masters 1000 e il Wta Premier 5 di Cincinnati. Dopo il terzo turno in campo martedì, si entra nel vivo con i quarti di finale a partire dalle ore 17:00 sul Grandstand. Tante sorprese e risultati inaspettati in questi giorni, sintomo di quanto sia una ripartenza difficile soprattutto per i big. In campo anche il campione uscente Daniil Medvedev, oltre a Novak Djokovic. Ecco il programma di mercoledì con orari italiani: GRANDSTAND dalle ore 17:00 – Mertens vs Pegula non prima delle 19:00 – Medvedev vs Bautista Agut a seguire – Djokovic vs Struff non prima delle 23:00 – Konta vs Sakkari or S.Williams non prima delle 01:00 – Murray or ... Leggi su sportface

