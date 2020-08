Marvel's Avengers al grido di 'Vendicatori Uniti!' nel trailer di lancio (Di martedì 25 agosto 2020) Marvel's Avengers sarà lanciato entro le prossime due settimane, dopo aver attraversato ben tre periodi di beta. In vista dell'uscita è stato pubblicato il nuovo trailer di lancio che vede gli Avengers uniti al grido di 'Vendicatori Uniti!', citazione molto cara ai fan."Marvel's Avengers inizia durante l'A-Day, il giorno in cui Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow e Thor inaugurano il nuovo e avveniristico Quartier Generale Avengers di San Francisco. I festeggiamenti si trasformano in tragedia quando un misterioso nemico provoca un catastrofico incidente, causando una devastante distruzione. Incolpati di questa tragedia, gli Avengers si sciolgono. Cinque anni ... Leggi su eurogamer

