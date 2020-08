Luca Zingaretti, addio al Commissario Montalbano? “Sono morti troppi fratelli, non so se ho voglia” (Di martedì 25 agosto 2020) Da tempo ormai il futuro del Commissario Montalbano appare in bilico, con Luca Zingaretti in persona dubbioso di quanto possa ancora donare al pubblico la leggendaria serie televisiva Rai. Dalla scomparsa di Andrea Camilleri, l’attore è passato al timone dello show, dirigendo personalmente gli ultimi episodi andati in onda; un’eredità che non sembra aver convinto appieno la star, ormai sempre più convinta di essere arrivata al termine del percorso con il personaggio. “Lo scorso anno abbiamo girato tre episodi mandandone in onda solo due“, ha spiegato a Repubblica. “Nel 2021 dovremmo mandare in onda Il Metodo Catalanotti, l’ultimo scritto da Camilleri“. Sempre più vicino all’addio Luca ... Leggi su velvetgossip

