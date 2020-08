Inter, oggi l’incontro tra Zhang e Conte: decisiva la volontà dell’allenatore (Di martedì 25 agosto 2020) oggi vertice tra Steven Zhang e Antonio Conte per decidere il futuro dell’Inter E’ oggi il giorno atteso in casa Inter per il vertice tra Steven Zhang e Antonio Conte. Il punto su quello che sarà l’incontro tra il presidente nerazzurro e l’allenatore salentino è fatto dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “L’esito dell’incontro di oggi è tutto nelle mani del tecnico, rientrato ieri pomeriggio dopo due giorni di relax a Torre del Mare, in Liguria. Se l’approccio sarà con lo stesso umore del post Colonia, allora a quel punto saranno praticamente nulle le possibilità di un matrimonio rinnovato”. “E la ... Leggi su intermagazine

Inter : ?? | COMPLEANNO @vecino compie oggi 29 anni: tanti auguri Matías! ?? - Inter : ?? | UNDER 19 Oggi alle 1?8? torna in campo l'Inter Primavera... per affontare il Real Madrid nei quarti di… - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi ?? INTER: COPPA E MESSI VACANZE AL COVID: IL CALCIO TREMA Tutte le notizie ??… - matteo_inter2 : Ce la facciamo oggi? Dai Stramaccioni, ti aspettiamo!???? #Allegri #Inter #AntonioConte - DublinRoma : @Sardanapalooo @Inter @OfficialASRoma Oggi la #Roma in Italia e la squadra più appetibile per un Direttore Sportivo… -