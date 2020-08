Inghilterra, 11mila tifosi vedono la finale di Champions “sbagliata” su un canale pirata (Di martedì 25 agosto 2020) Ciò che è successo in Inghilterra ha dell’incredibile. Come riporta il Sun, ben 11mila spettatori ha assistito ad una trasmissione illegale della finale di Champions fra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain non rendendosi conto che quella mandata in onda era, di fatto, la partita sbagliata. Il match che questi tifosi sbadati hanno visto era in realtà un Bayern Monaco-PSG del 2017/2018. Ciò che lascia increduli però è il fatto che c’erano molti indizi che avrebbero fatto capire agli spettatori di stare guardando un’altra partita, basti pensare alla presenza di circa 70mila spettatori sugli spalti e a quella di Cavani in campo. Senza contare che il match si stava giocando all’Allianz e non a Lisbona come nella realtà. E invece, ... Leggi su sportface

