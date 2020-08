Il candidato sindaco di Corsico che inneggiava al fascismo. Ma ora spiega: «È il passato, evidentemente superato» (Di martedì 25 agosto 2020) «W il duce. Il 25 aprile è lutto nazionale». Anzi no. Il candidato sindaco di Corsico, in provincia di Milano, ci ripensa e rinnega – contravvenendo al proclama social pubblicato il 25 ottobre del 2010 – il fascismo dopo che nel web è scoppiata la polemica. Si tratta di Roberto Mei che il prossimo 20 e 21 settembre correrà per la poltrona di primo cittadino del comune a sud del capoluogo lombardo con il sostegno di Forza Italia e Italia Viva. È una figura di spicco della politica cittadina, dopo aver ricoperto per moltissimi anni le cariche di consigliere e assessore. LEGGI ANCHE > Corsico, niente pandoro a scuola per i bambini morosi E non sono pochi i post condivisi negli scorsi anni da Roberto Mei sulle sue bacheche social. Tutti accomunati ... Leggi su giornalettismo

