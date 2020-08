Gp Belgio, Vettel: "Spa unica nel suo genere", Leclerc: "Tutto è possibile" (Di martedì 25 agosto 2020) Dopo una settimana di pausa, la Ferrari è pronta per rincominciare dal Gp del Belgio . Archiviato il forfait di Leclerc e il settimo posto di Vettel nel Gp di Spagna post ferragosto, i due alfieri del ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

Il monegasco torna sulla pista dove lo scorso anno vinse il primo GP, ma anche perdendo l'amico francese nell'incidente di F2. Vettel concentrato sulle varibili delle Ardenne. Per Charles Leclerc il r ...Questo weekend si vola a Spa Francorshamps per il GP del Belgio 2020, una settimana prima di Monza e due prima del fantastico debutto del Mugello in Formula 1. Scopriamo insieme gli orari del GP del B ...