Fiorentina, addio al sogno Thiago Silva: l'ex Milan a un passo dal Chelsea (Di martedì 25 agosto 2020) Dopo averlo cullato per diverse settimane, la Fiorentina deve abbandonare il sogno di riportare in Italia Thiago Silva . Il brasiliano ex Milan, fresco di sconfitta in finale di Champions League ... Leggi su quotidiano

AleCat_91 : RT @PietroLazze: Contatti tra club e con l'agente del giocatore: #Ceppitelli mette la #Fiorentina in cima alla lista delle richieste. E' un… - FootballScout24 : RT @PietroLazze: Contatti tra club e con l'agente del giocatore: #Ceppitelli mette la #Fiorentina in cima alla lista delle richieste. E' un… - StoriaAmore79 : Addio Bernadeschi, guardate chi vuole prendere Paratici al suo posto: e' clamoroso! IL COLPO?… - Fiorentina_ole : RT @PietroLazze: Contatti tra club e con l'agente del giocatore: #Ceppitelli mette la #Fiorentina in cima alla lista delle richieste. E' un… - PietroLazze : Contatti tra club e con l'agente del giocatore: #Ceppitelli mette la #Fiorentina in cima alla lista delle richieste… -