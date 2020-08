Enel Green Power avvia costruzione parco eolio in Sicilia (Di martedì 25 agosto 2020) (Teleborsa) – Enel Green Power (Gruppo Enel) ha avviato la costruzione del parco eolico di Partanna, in Sicilia. L’impianto verrà realizzato in località Contrada Magaggiari, nella provincia di Trapani, e sarà costituito da sei aerogeneratori da 2,4 MW ciascuno, per una potenza totale pari a 14,4 MW. L’entrata in esercizio del parco eolico è prevista ad aprile 2021. L’impianto produrrà circa 40 GWh ogni anno da fonte rinnovabile, che corrispondono alla fornitura di energia per circa 10mila abitazioni, evitando l’emissione in atmosfera di circa 33mila tonnellate di CO2 all’anno. Il progetto sarà realizzato ponendo la massima attenzione alla tutela ... Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - Enel Green Power (Gruppo Enel) ha avviato la costruzione del parco eolico di Partanna, in Sicilia. L'impianto verrà realizzato in località Contrada Magaggiari, nella provincia di Trapani ...

