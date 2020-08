Emma Marrone, la scollatura sul bagnasciuga è da brividi: riflettori su di lei (Di martedì 25 agosto 2020) Emma Marrone ormai rappresenta un idolo per milioni d’italiani. La talentuosa cantante ha conquistato il pubblico italiano non solo per le sue indiscutibili qualità canore, ma anche per rappresentare un vero e proprio modello di vita. La saggezza e la forza con cui ha affrontato, ben due volte, una grave malattia come il cancro l’ha consacrata come una delle donne più sagge e tenaci dello showbiz. La forza d’animo e la sicurezza in sé non sono certo qualità innate, ma apprese nel tempo da Emma Marrone, come ha raccontato durante una lunga intervista a La Repubblica: “Sono nata fragilissima, strozzata da quattro giri di cordone ombelicale, da ragazzina ho avuto problemi di sviluppo, ero magrissima e senza seno. Non mi sono mai posta il problema di piacere ai maschi, ... Leggi su tuttivip

RDS_official : Emma Marrone: è in arrivo 'Latina', il suo nuovo (attesissimo) singolo! - SkyTG24 : Emma Marrone uscirà con un nuovo singolo il 28 agosto, svelati gli autori - fanpage : Emma Marrone annuncia #Latina, il nuovo singolo scritto per lei da Calcutta, Dardust e Petrella - PoPaolino : ma che superfiga è Emma Marrone ? - Lieeeebb : RT @RDS_official: Emma Marrone: è in arrivo 'Latina', il suo nuovo (attesissimo) singolo! -