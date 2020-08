Coronavirus, incontro con Briatore: l’esito del tampone per Berlusconi (Di martedì 25 agosto 2020) Negli scorsi giorni, Silvio Berlusconi era stato a contatto con Flavio Briatore, poi risultato positivo al Coronavirus: l’esito del tampone del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è negativo al Coronavirus. L’ex presidente del Milan si è sottoposto al tampone dopo essere venuto a contatto con Flavio Briatore – adesso ricoverato al San Raffaele – nelle scorse settimane. Il leader di Forza Italia si è sottoposto dunque al doppio tampone, che ne ha verificato la negatività. I due erano stati insieme per l’esattezza il 12 agosto. Briatore aveva fatto visita all’amico Berlusconi nella sua villa in Sardegna, come documenta un video ... Leggi su bloglive

