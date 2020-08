Coronavirus, Flavio Briatore ricoverato in ospedale: le sue condizioni sarebbero gravi (Di martedì 25 agosto 2020) Flavio Briatore è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano: le sue condizioni sarebbero gravi. Vediamo insieme le ultime notizie. L’imprenditore Flavio Briatore ha contratto il Coronavirus e da lunedì, come riporta il settimanale “L’Espresso”, è ricoverato nell’ospedale San Raffaele di Milano. LEGGI ANCHE—>Coronavirus SI TRASMETTE ANCHE PER VIA AEREA LO STUDIO DIVIDE GLI … L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro

petergomezblog : L’Espresso: ‘Flavio #Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per #coronavirus” - SkyTG24 : L'Espresso: Flavio Briatore positivo al Coronavirus, ricoverato al San Raffaele di Milano - TgLa7 : Flavio #Briatore è ricoverato, dopo aver contratto il #coronavirus, all'ospedale San Raffaele di Milano - LinoBava : RT @CesareSacchetti: Non solo Briatore non era grave. Non sarebbe stato nemmeno positivo al Covid. In altre parole, i media hanno fabbricat… - TwittIt79840933 : RT @CesareSacchetti: Non solo Briatore non era grave. Non sarebbe stato nemmeno positivo al Covid. In altre parole, i media hanno fabbricat… -