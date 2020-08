Coronavirus, al Billionaire 52 positivi. Briatore ricoverato in ospedale? (Di martedì 25 agosto 2020) Roma, 25 ago – Flavio Briatore avrebbe contratto il Coronavirus e sarebbe ricoverato da ieri all’ospedale San Raffaele di Milano. E’ quanto rivelato da L’Espresso, secondo cui le condizioni dell’imprenditore sono definite “serie”. Lo stesso settimanale precisa però che Briatore non si troverebbe in terapia intensiva. Siamo comunque sul piano ipotetico, perché non vi sono conferme del ricovero. L’unica certezza è il focolaio emerso al Billionaire, celebre locale di Porto Cervo di proprietà di Briatore, dove tra il personale sono stati rinvenuti 52 positivi al Covid. La partita con Mihajlovic Il Billionaire è chiuso dal 17 agosto dopo l’ordinanza ... Leggi su ilprimatonazionale

