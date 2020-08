Concerto e visita ai treni d’epoca: l’evento del Museo di Pietrarsa (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Musica e cultura si incontrano al Museo di Pietrarsa dove, sabato 29 agosto alle ore 21:30 è si esibirà la “Quartieri Jazz Orkestrine”. La performance musicale si svolgerà sul mare, nell’anfiteatro esterno, dove i visitatori avranno la possibilità di esplorare il Museo al ritmo delle musiche della band partenopea. La serata prevede l’apertura dei cancelli alle ore 21.30, per la visita libera alla collezione ferroviaria tra treni e locomotive a vapore, seguirà all’esterno la performance della Quartieri Jazz Orkestrine nell’anfiteatro vista mare, in uno scenario molto suggestivo. Il contributo organizzativo è di 20 euro. Un sabato alternativo all’insegna di un ... Leggi su anteprima24

Napolikeit : Un suggestivo concerto sul mare presso il Museo di #Pietrarsa con visita ai vagoni storici dei treni d’epoca! - Lorenznemesis : @M_ollami Non era una visita turistica, purtroppo (anzi per fortuna) ci vivo. ?? Ho visitato il campo di Montegiorgi… - Sabbath_fed : @VodkaAssenzio Sono contento ti sia piaciuto. Lo sai che ci sono andato nel 2012 in occasione di un concerto dei Ju… -

Ultime Notizie dalla rete : Concerto visita Quartieri Jazz al Museo di Pietrarsa: concerto sul mare e visita ai treni d’epoca Napolike AlturEstival 2020, natura Arti e Culture tra i monti di Sicilia

La quarta edizione di AlturEstival, intitolata “Escursioni Musicali al Castellaccio”, si terrà al Castellaccio di Monreale dal 30 agosto al 31 ottobre. Ad aprire il festival il concerto degli Arenaria ...

Robilante, musica, buon cibo e solidarietà con il concerto dei Controvento

È un appuntamento con la musica e, soprattutto, con la solidarietà quello in programma sabato 5 settembre a Robilante, grazie alla presenza dei Controvento. Il concerto della Nomadi Tribute Band sarà ...

La quarta edizione di AlturEstival, intitolata “Escursioni Musicali al Castellaccio”, si terrà al Castellaccio di Monreale dal 30 agosto al 31 ottobre. Ad aprire il festival il concerto degli Arenaria ...È un appuntamento con la musica e, soprattutto, con la solidarietà quello in programma sabato 5 settembre a Robilante, grazie alla presenza dei Controvento. Il concerto della Nomadi Tribute Band sarà ...