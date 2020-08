Coltelli d’Italia. Passariello attacca Cirielli: “Bugiardo, sciacquati la bocca!” (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Sono indignato da quanto letto nell’intervista rilasciata a Il Mattino in data 24 agosto, da Edmondo Cirielli sulla mia persona riferendosi alla questione morale. Lo stesso, inneggia sempre alla legalità e lotta ad ogni forma di malavita, per poi ritrovarsi, a vane giustificazioni, rispetto a proprie scelte. Mi chiedo Cirielli ci sei o ci fai ?”. C’è amarezza nelle parole del consigliere regionale uscente di Fratelli d’Italia, non ricandidatosi dopo un passaggio in Forza Italia, nei confronti del deputato meloniano Edmondo Cirielli. “Sulla condotta ed il modo di fare di Cirielli”, aggiunge Passariello, “mi sorgono diversi ragionevoli dubbi! Paladino sempre della questione morale, ... Leggi su anteprima24

