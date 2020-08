Cava de’Tirreni, martedì prossimo l’osservatorio sulla disabilità (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’Tirreni (Sa) – L’Osservatorio Cittadino sulla condizione delle persone con Disabilità di Cava de’Tirreni, quale organo democratico di partecipazione alla vita delle istituzioni della città, ha ritenuto organizzare ed ottenuto la disponibilità di un incontro di informazione e di coinvolgimento per il mondo della disabilità, con i sette candidati a sindaco per la prossima tornata elettorale del 20 e 21 settembre prossimi, che si terrà il 1 settembre alle ore 18.30, nell’Aula consiliare del comune di Cava de’Tirreni. L’obiettivo è quello di conoscere i programmi e le intenzioni dei candidati e di stabilire un rapporto tra il futuro sindaco e la sua compagine con le tredici associazioni componenti ... Leggi su anteprima24

