Calciomercato Palermo, doppio assalto in casa Reggina: Bianchi vicino alla firma, Corazza… (Di martedì 25 agosto 2020) doppio assalto per il PalermoL’edizione odierna del Corriere dello Sport apre così, riassumendo le prossime mosse di mercato del club di Viale del Fante, che ha gli occhi puntati in casa della Reggina. Dati i problemi fisici di Alessandro Martinelli, che ieri non è partito insieme alla squadra per il ritiro a Petralia Sottana e che prossimamente si recherà a Milano per ulteriori accertamenti, il duo Castagnini-Sagramola ha necessità di colmare le lacune del centrocampo. Attualmente, infatti, Malaury Martin è l’unica pedina a disposizione di Roberto Boscaglia. È per questa ragione che la dirigenza ha puntato Nicolò Bianchi, uno dei protagonisti della cavalcata dei ... Leggi su mediagol

