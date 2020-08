Calciomercato Genoa – Oggi la firma di Maran, poi il via alle trattative di mercato (Di martedì 25 agosto 2020) Calciomercato Genoa – Oggi dovrebbe essere il giorno della firma di Rolando Maran per il Grifone. Nella giornata di ieri i colloqui si sono chiusi positivamente, anche se il tecnico ha fatto richieste importanti alla società. Da quanto si apprende nella giornata di Oggi andrà definita la sua risoluzione col Cagliari e poi apposta la firma sul contratto col Genoa. Dopo il via libera alle trattative per rinforzare la squadra. Calciomercato Genoa – Oggi la firma di Maran, poi il via alle trattative di mercato Rolando ... Leggi su giornal

pino_nostro : RT @BombeDiVlad: #Genoa, assalto a #Younes e #Llorente. Ecco la situazione e le risposte dei due calciatori del #Napoli ?? #LeBombeDiVlad… - CalcioPillole : Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il #Milan tratta col Real Madrid per il prestito di #BrahimDíaz.… - FrancescoRoma78 : RT @BombeDiVlad: #Genoa, assalto a #Younes e #Llorente. Ecco la situazione e le risposte dei due calciatori del #Napoli ?? #LeBombeDiVlad… - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: #Genoa, assalto a #Younes e #Llorente. Ecco la situazione e le risposte dei due calciatori del #Napoli ?? #LeBombeDiVlad… - BombeDiVlad : #Genoa, assalto a #Younes e #Llorente. Ecco la situazione e le risposte dei due calciatori del #Napoli ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Genoa Genoa, per il centrocampo si punta un ex Juve Calciomercato.com Calciomercato Juventus: casting per la 4a punta

La Juventus lavora sul calciomercato per l'attacco. Non solo l'attaccante titolare da affiancare a Ronaldo e Dybala, i bianconeri cercano anche un calciatore giovane in grado di prendere il posto di 4 ...

Calciomercato Roma, altra pretendente in A per Juan Jesus

Manca ormai davvero poco al ritiro dei giallorossi e Paulo Fonseca ha la necessità di lavorare sul campo decisamente con un organico più snello. Non è una novità il fatto che la Roma sia intenzionata ...

La Juventus lavora sul calciomercato per l'attacco. Non solo l'attaccante titolare da affiancare a Ronaldo e Dybala, i bianconeri cercano anche un calciatore giovane in grado di prendere il posto di 4 ...Manca ormai davvero poco al ritiro dei giallorossi e Paulo Fonseca ha la necessità di lavorare sul campo decisamente con un organico più snello. Non è una novità il fatto che la Roma sia intenzionata ...