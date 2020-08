Assunzioni personale ATA, ancora una volta dimenticati alcuni profili professionali. Anief ricorre (Di martedì 25 agosto 2020) (Teleborsa) – “L’ultimo decreto di autorizzazione per l’assunzione del personale ATA, ancora una volta, non tiene conto di quello che da 25 anni è previsto dal contratto, cioè la necessità di attivare degli organici e prevedere delle immissioni in ruolo anche per i collaboratori scolastici e per gli assistenti tecnico-amministrativi“. La denuncia arriva da Marcello Pacifico, Presidente del sindacato Anief, che in una intervista rilasciata a Teleborsa ha ricordato che occorrono almeno 20mila Assunzioni. “Ventimila unità – rimarca – che lo Stato non ha mai voluto assumere questi ultimi 25 anni e di cui oggi c’è maggior bisogno per tutti gli adempimenti che si dovranno svolgere a settembre alla riapertura della scuola ... Leggi su quifinanza

Pare esserci una emorragia di personale infermieristico all'interno delle Rsa della ... licenziando per partecipare ai bandi emessi dalle Asst che promettono assunzioni nell'ambiente ospedaliero. Gli ...

Roma, 25 ago. (Labitalia) - Difficoltà applicative e interpretative per aziende e consulenti del lavoro sul decreto legge n.104/2020 recante 'Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia ...

