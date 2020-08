Antonio Conte Inter: esonero, dimissioni o rinnovo? Le ultime notizie (Di martedì 25 agosto 2020) Antonio Conte e Inter: le strade si divideranno o andranno nella stessa direzione? Sarà la telenovela di adesso per quanto riguarda il calciomercato e il valzer delle panchine, a cui siamo abituati da diversi anni ormai. Sarà una danza soft, stavolta, a causa del Covid-19 che ha di fatto ristretto notevolmente le tempistiche di calciomercato e di tutto quello che gli ruota attorno. Dalle ultime voci sembra che Antonio Conte e l’Inter prenderanno strade diverse, anche se il presidente Zhang sarebbe intenzionato a una riconferma dell’allenatore pugliese. Ma quest’ultimo ha alcuni conti in sospeso da risolvere.Segui Termometro Politico su Google News Antonio Conte: addio ... Leggi su termometropolitico

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Conte

Passato spesso alle cronache per le sue prestazioni calcistiche non sempre entusiasmanti, questa volta il giocatore del Manchester United Victor Lindelof fa parlare di sé in maniera positiva. Difensor ..."Come finira' tra Conte e Zhang? Non saprei. Io credo che Zhang sia spinto a trattenerlo, anche le questioni economiche suggeriscono il buon senso. Conte dovrebbe rimanere, ma vediamo". Lo ha dichiara ...