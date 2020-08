Vela, dal 16 al 20 settembre i Campionati Italiani delle Classi Olimpiche a Follonica (Di lunedì 24 agosto 2020) I Campionati Italiani delle Classi Olimpiche, con oltre 200 atleti di 10 Classi Olimpiche e due paralimpiche, sono pronti a scattare al Golfo di Follonica dal 16 al 20 settembre. Il Vicepresidente CONI Alessandra Sensini e il Presidente FIV Francesco Ettorre hanno guidato la presentazione dell’evento, assegnato dalla FIV all’organizzazione della Lega Navale Italiana di Follonica, con il Club Nautico Follonica e il Club Nautico Scarlino. Presente la squadra nazionale della Vela italiana, oltre a equipaggi campioni del mondo e medaglie agli ultimi Giochi di Rio 2016. Leggi su sportface

