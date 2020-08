Uomini e Donne, Daniele Schiavon positivo al Coronavirus (Di lunedì 24 agosto 2020) Daniele Schiavon positivo al Coronavirus. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne annuncia pubblicamente, attraverso il suo account ufficiale di Instagram, di aver contratto il virus. Dopo Giulia Latini, Vittoria Deganello e Andrea Melchiorre anche la scelta di Giulia Quattrociocche rivela di avere il Covid-19. Dopo tre giorni di attesa, Daniele finalmente ha ricevuto questa mattina … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

