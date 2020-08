Taglio dei parlamentari: ecco cosa prevede la riforma e come funziona il referendum (Di lunedì 24 agosto 2020) referendum sul Taglio dei parlamentari: ecco cosa prevede la riforma Il 20 e 21 settembre è in programma un referendum costituzionale attraverso il quale i cittadini italiani saranno chiamati a confermare o meno la riforma sul Taglio dei parlamentari approvata dal Parlamento nel 2019: di seguito, nel detTaglio, viene spiegato cosa prevede la legge, qualora dovesse entrare in vigore, e come funziona il quesito referendario. cosa prevede la riforma sul Taglio dei parlamentari Approvata in via definitiva dal Parlamento l’8 ... Leggi su tpi

CarloCalenda : Un poco di pudore. Vi siete annullati il limite dei due mandati dopo averci rotto le balle per anni sulla vostra “d… - luigidimaio : Oggi chi dice no al taglio dei parlamentari, dice no a un risparmio di quasi mezzo miliardo di euro a legislatura e… - fattoquotidiano : Referendum, Di Maio in campo per il taglio dei parlamentari: “L’establishment è per il No, gli italiani per il Sì” - Murati27685658 : @luigidimaio Costi più te e il tuo stafff che il taglio dei parlamentari!!! - DidaShe : @mmorphine_ ah non è un taglio diverso? sembrano scalati! (e comunque SAME AMA, SAME. phon nemico vero dei capelli selvaggi) -