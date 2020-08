Shroud non vuole far parte di nessun team di Valorant (Di lunedì 24 agosto 2020) Shroud ha confermato quello che dicevano i rumors sul suo conto ossia che non farà parte di nessun team professionale di Valorant. Il noto streamer ha affermato ufficialmente le voci che circolavano durante una diretta aprendo però alla possibilità di crearne uno. Per chi non conoscesse questo giocatore di esports, stiamo parlando di un ex pro di CSGO e di uno degli streamer più famosi al mondo. E’ molto amato in tutto il mondo e spesso i suoi seguaci sperano possa lasciare il mondo degli streamers per tornare ad abbracciare quello dei giocatori di esports. Molti pensavano che Valorant sarebbe stato perfetto per lui data la grande somiglianza a CSGO. Inoltre la piattaforma di streaming per la quale trasmetteva ha da poco chiuso alimentando ... Leggi su esports247

esports247_it : Shroud non vuole far parte di nessun team di Valorant - steffemcsgo : @scemaax @DauDcsgo @ThorogoodCS @GUGLicsgo @Powned_IT ??? Shroud tradotto in sudario, Rain tradotto in pioggia, que… -

Ultime Notizie dalla rete : Shroud non Valorant: Shroud chiude parzialmente alla possibilità di tornare sulla scena esport Everyeye Videogiochi Valorant: Shroud chiude parzialmente alla possibilità di tornare sulla scena esport

Coloro che si aspettavano un grande ritorno di Shroud sulla scena esport dopo le indiscrezioni di inizio agosto che lo volevano in procinto di esser reclutato da qualche team, potrebbero rimanere delu ...

Shroud torna a dominare Twitch: successo clamoroso per il ritorno del figliol prodigo

La prima settimana successiva al ritorno di Shroud su Twitch, dopo la conclusione del suo contratto con Mixer (seguito ovviamente alla contestuale chiusura della piattaforma streaming di Microsoft), è ...

Coloro che si aspettavano un grande ritorno di Shroud sulla scena esport dopo le indiscrezioni di inizio agosto che lo volevano in procinto di esser reclutato da qualche team, potrebbero rimanere delu ...La prima settimana successiva al ritorno di Shroud su Twitch, dopo la conclusione del suo contratto con Mixer (seguito ovviamente alla contestuale chiusura della piattaforma streaming di Microsoft), è ...