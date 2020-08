Schalke 04, un tesserato positivo al Covid-19 (Di lunedì 24 agosto 2020) Lo Schalke 04 ha comunicato di aver trovato un tesserato positivo al Covid-19 Anche lo Schalke 04 colpito dal Coronavirus. La società tedesca ha infatti comunicato che un tesserato del club è stato trovato positivo al Covid-19. La persona in questione è stata già messa in isolamento dal giorno in cui risultato positivo al tampone. Nei prossimi giorni, saranno svolti nuovi test. Lo Schalke ha inoltre annullato l’amichevole in programma oggi contro il Wurzburger Kickers. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Schalke tesserato Schalke 04, un tesserato positivo al Covid-19 Calcio News 24