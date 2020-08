Ristoratore suicida, parla il fratello: «Temeva un nuovo lockdown. Non era abituato ai debiti» (Di martedì 25 agosto 2020) «L'azienda era sanissima - ha detto il fratello - un mese e mezzo prima del lockdown era stato acquistato il fondo da mio fratello con un leasing aziendale. Il problema è stato l'incertezza del futuro. Se ti dicono chiudete, prendete un prestito e cavatevela da soli, bene questa cosa ha tormentato, reso fragile una persona non abituata a fare debiti» Leggi su firenzepost

matteosalvinimi : Tasse, mutui, scadenze. Un ristoratore di Firenze si toglie la vita per la crisi economica legata al Covid. 44 anni… - Corriere : Covid, ristoratore si suicida per la crisi: aveva comprato il locale poco prima del lockdown - Agenzia_Ansa : Ristoratore suicida a Firenze. I colleghi: colpa della crisi #ANSA - geokawa : RT @IlariaBifarini: Firenze, un ristoratore si suicida per la crisi: la città è sotto choc. - moriecla : RT @Pgreco_: La potenza di fuoco di @GiuseppeConteIT e @gualtierieurope -