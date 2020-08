Perché il numero delle morti da covid resta basso mentre i contagi stanno aumentando? (Di lunedì 24 agosto 2020) I contagi da coronavirus aumentano, le morti diminuiscono. Basta prendere in considerazione i dati italiani di una giornata di agosto, il 24, per rendersi conto del fenomeno: i contagi sono 1210, sette i morti. Lo stesso accade in altre zone d’Europa: in Gran Bretagna, ad esempio, i pazienti in terapia intensiva sono scesi da tremila, durante il picco, a settanta; nello stesso tempo, però, il numero di casi registrati sta risalendo in diverse aree dell’Inghilterra. Cosa sta succedendo, dunque, al virus? Sta mutando? È davvero diventato “più buono” ed uccide di meno?A questi interrogativi ricercatori e virologi di tutto il mondo stanno cercando di dare una risposta, scontrandosi non di rado. C’è chi sostiene che i trattamenti ... Leggi su huffingtonpost

