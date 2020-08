Pedalare in piscina: scopri la cura per la cellulite (Di lunedì 24 agosto 2020) . La pelle a buccia d’arancia sulle cosce non ti dà pace e sei in cerca di qualche trattamento che la riduca alla svelta? La risposta potrebbe stare in una nuova tendenza del fitness che va sotto il nome di “hydrobike”. Come forse potete ricavare dal nome, si tratta di combattere la cellulite pedalando in piscina. Se anche non facesse bene alla salute (e fa bene), l’hydrobike rimarrebbe comunque uno sport (sport?) molto divertente e soprattutto di difficoltà graduabile a seconda dei bisogni. Si può scegliere infatti con quale intensità affrontarlo e come avrete capito si pratica in piscina con l’ausilio di una speciale bicicletta acquatica. cellulite ma non solo. L’hydrobike è utile anche per riattivare e normalizzare la micro-circolazione delle ... Leggi su pianetadonne.blog

Uno dei fiori all’occhiello di Festambiente è inoltre l’eco-piscina che consentirà ai giovanissimi di ... sia in versione tradizionale muscolare che con pedalata assistita. Per conoscere gli orari: ...

Festambiente sport: sup, kayak, nuoto, bici, calcio, basket e tanto divertimento all’insegna dell’ambientalismo

Quella di quest’anno, sarà una Festambiente sempre più rivolta ai giovani e alla loro crescita. Lo sport – e non potrebbe essere diversamente – diviene dunque una componente fondamentale per la nostra ...

Uno dei fiori all'occhiello di Festambiente è inoltre l'eco-piscina che consentirà ai giovanissimi di ... sia in versione tradizionale muscolare che con pedalata assistita. Per conoscere gli orari: ...