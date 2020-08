Paura per Paolo Bonolis dopo la partita a calcetto con Mihajolovic ma la Bruganelli rassicura tutti (Di lunedì 24 agosto 2020) Sono ore di grande attesa e tensione quelle che stanno vivendo molti personaggi noti che in queste settimane sono state in Sardegna. Al ritorno dalle ferie purtroppo molte persone sono risultate positive e tra queste anche l’allenatore del Bologna, Sinina Mihajlovic. Il mister durante la permanenza in Costa Smeralda si è concesso qualche partita di calcetto, come dimostrano anche le tante foto postate sui social. E durante una di queste, c’era anche Paolo Bonolis con suo figlio. Ed è per questo che nelle ultime ore, molti fans del conduttore e persone che nutrono affetto per la sua famiglia, hanno chiesto a Sonia Bruganelli, sempre molto attiva sui social, di parlare della situazione. Sinisa Mihajlovic positivo al coronavirus al rientro dalla Sardegna: “assolutamente ... Leggi su ultimenotizieflash

matteosalvinimi : I numeri e la realtà, per fortuna, sono migliori e ben diversi dal terrorismo, dalla paura e dalle menzogne aliment… - alepaganotwit : La Psico-sanitaria-politico-dittatura infonde nel cervello degli italiani paura e terrore per continuare a comandar… - SkySportMotoGP : ?? Paura per Vinales! Problemi ai freni per la sua Yamaha: lo spagnolo si lancia dalla moto a 210 km/h !! È illeso ?… - IRebell05 : @CucchiRiccardo @CarloAl87550029 Grande Riccardo rispetto per tutto paura di nessuno. È il caso di dirlo no? ???? - de_mico : RT @fatina909: ???? LUNA, PICCINA SALVATA IN MOLISE, ADOTTATA E RIFIUTATA, CERCA UNA FAMIGLIA PER SEMPRE Salvata dalla strada, l'ha voluta u… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura per Piazza Vittoria, notte di paura per un incendio sulla terrazza Brescia Oggi Cosa sappiamo dell'asteroide che sfiorerà la Terra il 2 novembre

Niente paura, però: la probabilità di un impatto con la Terra è ... L’asteroide che uccise i dinosauri, per fare un confronto, aveva un diametro di circa 10 chilometri: per quest’anno possiamo stare ...

“Quello che va chiuso è De Luca”

“De Luca non ha i poteri per chiudere i confini, vuole solo spaventare l’elettorato: usa la paura a fini elettorali. Sa che con il voto di opinione, e il voto libero, i suoi ‘galoppini’ avranno un pes ...

