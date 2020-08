Nubifragio, alberi crollati e allagamenti Zaia chiede lo stato di crisi per Verona (Di lunedì 24 agosto 2020) ll Veneto è stato colpito da un violento Nubifragio che ha colpito in particolare le province di Verona, Vicenza e Padova. I Vigili del fuoco, al momento, segnalano oltre 220 richieste d'intervento. ... Leggi su quotidiano

