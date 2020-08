Napoli: tamponi negativi, l'intera rosa va in ritiro (Di lunedì 24 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 24 AGO - I tamponi ai giocatori del Napoli hanno dato esito negativo e così la rosa azzurra partirà al completo oggi da Napoli verso Castel di Sangro, Aq, per l'inizio del ritiro ... Leggi su corrieredellosport

Covid a Napoli: «La mia odissea in attesa del tampone» Il Mattino Napoli: tamponi negativi, l'intera rosa va in ritiro

ROMA, 24 AGO - I tamponi ai giocatori del Napoli hanno dato esito negativo e così la rosa azzurra partirà al completo oggi da Napoli verso Castel di Sangro (Aq) per l'inizio del ritiro precampionato.

Pau Lopez, la Roma è al bivio

La prima Roma dell'era Friedkin deve ancora prendere forma. A meno di una settimana dal raduno a Trigoria per i tamponi non c'è ancora nessun movimento ufficiale né in entrata né in uscita. Sì, è sbar ...

