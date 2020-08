MotoGp, Marquez: "I medici hanno fatto un errore dopo la prima operazione" (Di lunedì 24 agosto 2020) Sorridente, nonostante l'amarezza di non essere protagonista di questo campionato MotoGp , che senza di lui manca di un vero padrone. Marc Marquez ha voluto mandare un videomessaggio ai propri tifosi ... Leggi su quotidiano

SkySportMotoGP : Marc Marquez: 'Tornare in sella dopo l'infortunio è stato un errore dei medici' #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP… - Flaccomen : RT @corsedimoto: MOTOGP - 'Senza Marc Marquez, con Valentino Rossi in calo e Andrea Dovizioso altalenante, questa MotoGP è povera di talent… - fenomenogabry : MotoGP, Mondiale 2020: campionato senza Marc Marquez più equilibrato, ma anche di un livello più basso? - infoitsport : MotoGP, 'Senza Marc Marquez è una MotoGP povera di talento' - jmorat : RT @motoreetto: Ma a parte la Honda e Puig... A chi è che manca Marc Marquez?? . . #motogp #mm93 #austriangp #StyrianGP #SkyMotoGP -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Marquez

Per quanto riguarda mio fratello, è in testa al mondiale ma ha tanti avversari agguerriti, Martin ha fatto due grandi gare portandosi vicino. “I problemi sono sempre quelli”. “Negli ultimi due anni la ...Finale spettacolare quello di oggi in Austria, con un duello che ha visto protagonisti Espargaro e Miller che, nell'ultima curva, sono andati larghi, lasciando via libera a Oliveira Vince il Gran Prem ...