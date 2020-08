Le storie di Coman, Banega e Ocampos spiegano perché l'Italia in Europa non vince più (Di lunedì 24 agosto 2020) La stagione calcistica è ufficialmente terminata. Le Italiane non hanno vinto nulla in Europa e hanno più di qualche responsabilità. Leggi su 90min

inter2010treble : @AndreaFrey83 @FabrizioDamian2 @marifcinter Coman fu ceduto a titolo definitivo 3 anni fa, non l'anno scorso in pre… - Sal8tweet : @AntonelloAng nì.. Coman venduto a 28 circa.. Bernardeschi comprato a 40 se non ricordo male. Parliamo d un ragazzo… - Izzoman85 : #Coman venduto a prezzo di saldo decide la Champions. Il PSG spende milioni di euro e perde per colpa di un ragazzo… - Beltotto : RT @Lo_statistico: Coman aveva pensato al ritiro dopo l'ennesimo infortunio. Storie di calcio. - adriano69bis : RT @Lo_statistico: Coman aveva pensato al ritiro dopo l'ennesimo infortunio. Storie di calcio. -