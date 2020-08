Inter, incidente in bici: è in gravi condizioni (Di lunedì 24 agosto 2020) Adriano Bonaiuti ex estremo difensore della Juventus e attuale preparatore dei portieri dell'Inter di Antonio Conte, è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale. Il 53enne era a bordo della sua bicicletta quando è finito contro un Suv nei pressi di Grottammare (Ascoli Piceno). Le sue condizioni sono apparse gravi sin da subito, ed è stato necessario l'Intervento dell'elisoccorso. Ferite, contusioni e sospette fratture multiple per Bonaiuti che è stato trasportato all'ospedale di Torrette ad Ancona, dopo essere stato rianimato. Adriano Bonaiuti, incidente in bici. condizioni gravi Il calcio italiano fa il tifo per Adriano Bonaiuti. Il 53enne ex portiere e componente dello staff ... Leggi su howtodofor

