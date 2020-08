Gabriel Garko è furioso, adesso è pronto a denunciare (Di lunedì 24 agosto 2020) Gabriel Garko non ci sta e minaccia querele per quello che gli sta succedendo da un po’ di tempo a questa parte. Lo sfogo sui social network. Gabriel Garko questa volta è davvero arrabbiato, il motivo? Una persona non solo si sarebbe spacciata per l’attore ma avrebbe anche insultato e minacciato degli utenti del web. La reazione di Garko non si fa attendere, l’attore quarantottenne parlando dell’accaduto dice: “E’ una persona lobotomizzata”, probabilmente anche “Senza una vita”. Il primo passo naturalmente è stato quello di segnalare il profilo utilizzato dall’utente ma al contempo l’attore ha manifestato l’intento di denunciare il fatto alle autorità competenti. ... Leggi su bloglive

gossipblogit : Gabriel Garko: 'Una persona si spaccia per me: denuncerò tutto' - toysblogit : Gabriel Garko: 'Una persona si spaccia per me: denuncerò tutto' - blogtivvu : Gabriel Garko furioso: “Persona lobotomizzata e senza vita, ti denuncerò!” ??? ? Ti raccontiamo cosa è successo all'… - QuotidianPost : Gabriel Garko minaccia denunce vs i profili fakes: le parole dell’attore - blogtivvu : Gabriel Garko furioso: “Persona lobotomizzata e senza vita, ti denuncerò!” -