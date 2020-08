Fortnite Stagione 4: ecco dove trovare Mjolnir (Di lunedì 24 agosto 2020) Thor è approdato per salvare il mondo da una terribile minaccia. ecco dovete potete trovare Mjolnir in attesa della Stagione 4 di Fortnite Ormai mancano pochi al rilascio ufficiale della Stagione 4 di Fortnite che sarà dedicata a tutto il mondo Marvel. Infatti già in questi giorni Epic Games sta aggiungendo alcune pagine di un fumetto all’interno del gioco. Il fumetto racconta come arriveranno gli eroi Marvel nel mondo di Fortnite e da quale minaccia dovranno proteggerlo. Nel frattempo però, Thor ha fatto presto ed ha lasciato traccia del suo passaggio. In un punto della mappa infatti sarà possibile trovare Mjolnir, l’iconico martello del dio del ... Leggi su tuttotek

