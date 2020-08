Facebook censura anche gli Arditi: oscurata la pagina della Fnai (Di lunedì 24 agosto 2020) Roma, 24 ago – La scure censoria di Facebook non si ferma davanti a nulla. Ed è così, quindi, che il noto social network decide di oscurare anche la pagina della Federazione Nazionale Arditi d’Italia, rea di aver pubblicato delle foto dell’Ausiliaria della Decima Mas Fiamma Morini per ricordare la sua recente scomparsa, ed una foto di Rosa Cacioppo, Ausiliaria della Repubblica Sociale Italia, in occasione di una commemorazione. Niente di nuovo sotto il sole, purtroppo, anche se il tema è molto più complesso perché è sotto gli occhi di tutti che quanto accaduto costituisce l’ennesimo grave attacco del social network a quelli che sono dei principi cardine della nostra ... Leggi su ilprimatonazionale

ThaRaziel : RT @amodeomatrix: Gli attacchi e la censura che sta subendo il mio libro '31 Coincidenze sul Coronavirus' sono senza precedenti. Amazon, Fa… - SoulExpress_ : RT @amodeomatrix: Gli attacchi e la censura che sta subendo il mio libro '31 Coincidenze sul Coronavirus' sono senza precedenti. Amazon, Fa… - DelgadoSveva : RT @amodeomatrix: Gli attacchi e la censura che sta subendo il mio libro '31 Coincidenze sul Coronavirus' sono senza precedenti. Amazon, Fa… - gordonzar : RT @amodeomatrix: Gli attacchi e la censura che sta subendo il mio libro '31 Coincidenze sul Coronavirus' sono senza precedenti. Amazon, Fa… - StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: La Fnai ha presentato ricorso contro la censura, oggi è prevista l'udienza -

E’ la scritta comparsa sopra a un post della pagina Facebook ufficiale di Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. La “censura” è stata posta questa mattina ad un post del presidente ...

