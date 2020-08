Discoteche, Zampa su La7: “Governo ha indicato chiusura ma alcune Regioni hanno deciso di riaprirle. No a ricette diverse, lavoriamo insieme” (Di lunedì 24 agosto 2020) “Aumento di contagiati da covid? La soluzione migliore è lavorare insieme. Non si risolve il problema facendo ognuno una ricetta casalinga, come dimostra il caso delle Discoteche. Il dpcm del governo, (sia di luglio che del 7 agosto ndr), ha indicato la chiusura delle Discoteche, con la possibilità di deroga. E alcune Regioni hanno deciso di riaprirle”. Sono le parole pronunciate a “Omnibus” (La7) dalla sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, commentando la polemica tra la Regione Lazio e la Regione Sardegna. Zampa aggiunge anche una stoccata al presidente Solinas: “In Sardegna ci sono stati molti contagi nelle Discoteche, è inutile ... Leggi su ilfattoquotidiano

PaoloBMb70 : RT @La7tv: #omnibus Il sottosegretario alla Salute @szampa56 afferma che le #discoteche potevano essere aperte con un nuovo modo di intratt… - Noovyis : (Discoteche, Zampa su La7: “Governo ha indicato chiusura ma alcune Regioni hanno deciso di riaprirle. No a ricette… - fattoquotidiano : Discoteche, Zampa su La7: “Governo ha indicato chiusura ma alcune Regioni hanno deciso di riaprirle. No a ricette d… - peterkama : nel dpcm di luglio è stato scritto chiaro che le discoteche sono chiuse SANDRA ZAMPA #omnibus - peterkama : le discoteche potevano stare aperte come luoghi di diffusione musicale , con qualcuno che suoni e la gente seduta a… -