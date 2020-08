De Mita: “Il PD è un partito di convenienza, pieno dialogo con De Luca” (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – E’ partita l’avventura elettorale di Fare Democratico–Popolari in vista delle prossime Elezioni Regionali. L’Irpinia schiera in campo Pino Rosato, Anna Nazzaro, Nevicella Mattia e Angelo Antonio Lanza. Gli onori di casa al primo appuntamento nel capoluogo sono stati Ciriaco e Giuseppe De Mita per i Popolari e Giosy Romano di Fare Democratico. “Abbiamo un pensiero politico da proporre in questa campagna elettorale – ammette il leader di Nusco – Dobbiamo compiere il lavoro di mettere insieme la comunità. Negli anni ho selezionato la miglior classe dirigente della provincia, ma che poi si è tramutata in mediocrità”. “Al giorno d’oggi non c’è idea – continua – Ci sono gli schieramenti che solitamente vengono scelti per ... Leggi su anteprima24

