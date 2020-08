Covid, 4 nuovi positivi a San Giorgio a Cremano (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio a Cremano (Na) – Cresce l’apprensione in Campania per l’impennata di casi di coronavirus. Si registrano altri 4 casi, risultati positivi ai tamponi per Covid, a San Giorgio a Cremano, comune alle porte di Napoli Est. Per tre casi si tratta di contagi di rientro dall’estero, due dalla Grecia e uno dalla Francia. Ad annunciarli, nella serata di ieri, è stato il primo cittadino vesuviano, Giorgio Zinno. “Cari concittadini – spiega il sindaco – oggi abbiamo avuto la notizia di quattro nuovi concittadini risultati positivi al Covid. Tre provengono dall’estero, due dalla Grecia e una dalla Francia. Il quarto è invece un ... Leggi su anteprima24

