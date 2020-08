Covid-19, leggero calo dei nuovi positivi ma i numeri restano preoccupanti (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – leggero calo di nuovi positivi in Regione Campania. Ieri erano stati 138, mentre oggi il numero scende a 116. Un leggero calo che, però, mantiene alto il livello di allarme. A comunicarlo è stata l’Unità di Crisi regionale attraverso il consueto bollettino pomeridiano, dal quale si evince la mancanza di deceduti e di guarigioni. Di seguito il quadro relativo alle ultime 24 ore. positivi del giorno: 116 (*) Tamponi del giorno: 3.132 Totale positivi: 5.838 Totale tamponi: 386.619 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 441 Guariti del giorno: 0 Totale guariti: 4.356 (di cui ... Leggi su anteprima24

Lo comunica l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio ... indice Rt potrebbe essere sottostimato – L’indice di contagiosità Rt “potrebbe sottostimare leggermente la reale trasmissione del virus a ...

Covid-19: numeri in crescita al drive in

Grande affluenza anche ieri al drive-in voluto dalla Regione Lazio a Largo della Pace. Anche se l’orario iniziale di chiusura era prevista per le 21, anche dopo la mezzanotte erano numerose le automob ...

