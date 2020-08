Calciomercato Fiorentina: beffa Thiago Silva, ma altre due trattative sono in stato avanzato (Di lunedì 24 agosto 2020) Calciomercato Fiorentina – beffa sul mercato in casa Fiorentina. Il difensore Thiago Silva, reduce dalla finale di Champions League con la maglia del Psg. Al fischio finale il brasiliano ha confermato l’addio al club francese, si è subito messo alla ricerca di una nuova squadra. E l’accordo è stato già raggiunto. Nella giornata di oggi è arrivata l’intesa con il Chelsea per il biennale, niente da fare per il club viola. Il presidente Commisso non è rimasto a guardare e si è avvicinato a chiudere due trattative molto importanti, un centrocampista ed un attaccante. Per la mediana è vicino Lucas Torreira dell’Arsenal, seguito anche dal Torino, l’ex Sampdoria è ... Leggi su calcioweb.eu

DiMarzio : 'E' stata la mia ultima partita con il #PSG. Ho sognato con questa #UCL, ho dato tutto ma adesso devo cercare un'al… - tuttosport : #Fiorentina beffata, #ThiagoSilva firma per il #Chelsea! ?? - DiMarzio : Continuano i contatti fra la #Fiorentina e #ThiagoSilva. Sondaggio dei viola per #Linetty - CalcioWeb : #Calciomercato #Fiorentina: beffa Thiago Silva, ma altre due trattative sono in stato avanzato - - genovesergio76 : RT @tuttosport: #Fiorentina beffata, #ThiagoSilva firma per il #Chelsea! ?? -

Castel di Sangro - Sospiro di sollievo per il Napoli, dopo l'esito del primo ciclo di tamponi a cui la squadra si era sottoposta domenica pomeriggio, al momento del raduno al San Paolo. Non ci sono po ...

