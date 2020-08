Bocelli: è momento di fare spazio nel cuore a nostra Pallina (Di lunedì 24 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 24 AGO - "Cari amici, a seguito delle ultime segnalazioni di avvistamento in mare, è il momento di accettare, è il momento di fare spazio nel cuore per il nostro cagnolino, in modo che ... Leggi su corrieredellosport

iconanews : Bocelli: è momento di fare spazio nel cuore a nostra Pallina - messveneto : Bocelli: “E’ il momento di accettare la scomparsa di Pallina” - infoitcultura : Bocelli: “E’ il momento di accettare la scomparsa di Pallina” - Firevin89 : Andrea Bocelli, dolore per il cane Pallina: «Ã? il momento di fare spazio nel cuore per te» ? - mfoolsjam : Tgcom riesce, con non poche difficoltà, a pubblicare qualcosa di più inutile della macchia di caffè del corsera.… -