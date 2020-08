Blocco dei licenziamenti: “Il governo ha fatto un disastro”, dicono i sindacati (Di lunedì 24 agosto 2020) Le modifiche apportate alla proroga del Blocco dei licenziamenti non soddisfa tutti. Alcune sigle sindacali giudicano pessimo l’operato del governo Tra i problemi più pressanti che il governo deve affrontare in questo periodo c’è senz’altro il rischio dell’aumento della disoccupazione. Per ovviare, almeno in parte, a questa grave conseguenza della crisi innescata dal Coronavirus, la … L'articolo Blocco dei licenziamenti: “Il governo ha fatto un disastro”, dicono i sindacati proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

espressonline : L'Italia finora ha tenuto grazie agli aiuti, ai bonus, al blocco dei licenziamenti. Ma ora arriva la resa dei conti… - Agenzia_Italia : Quando scadrà il blocco dei licenziamenti si perderà il 7% dei posti di lavoro - Mov5Stelle : La proroga del blocco dei licenziamenti durante il periodo in cui le aziende avranno i lavoratori in cassa integraz…