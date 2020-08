Bayern Monaco, Salihamidzic senza freni: “Possiamo vincere ancora nei prossimi anni. Lewandowski unico al mondo” (Di lunedì 24 agosto 2020) Hasan Salihamidzic, ds del Bayern Monaco, non si pone limiti e dopo la vittoria della Champions League fa il punto sulla situazione in casa dei tedeschie parla di futuro con la possibilità di trionfare ancora a lungo in ambito Nazionale e Internazionale.Salihamidzic: "Possiamo vincere ancora. Lewandowski unico al mondo"caption id="attachment 1011287" align="alignnone" width="833" Bayern Monaco (Getty Images)/captionIntervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, come riporta l'Ansa, Salihamidzic ha commentato: "Flick si sta già dimostrando uno dei migliori allenatori al mondo: ha fatto un grande lavoro da quando è tornato qui, mostrando subito grande empatia con lo ... Leggi su itasportpress

