Antonelli: "Mykolenko al Napoli? E' uno dei migliori d'Europa" (Di lunedì 24 agosto 2020) Napoli - "Per quello che percepisco, il Napoli ha un progetto tecnico ben delineato e definito. Un progetto tecnico virtuoso, che risponderà alle esigenze di Gattuso " . Lo ha dichiarato Stefano ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Antonelli: 'Mykolenko al Napoli? E' uno dei migliori d'Europa': L'intermediario di mercato: 'Senesi? Piace a tanti… - Alex_oleh : Mykolenko, Antonelli: 'Ne ho già parlato con Napoli e Juve' - Dalla_SerieA : Mykolenko, Antonelli: 'Ne ho già parlato con Napoli e Juve' - - EuropaCalcio : #Mercato #Napoli #Mykolenko #Antonelli: 'Piace agli azzurri e anche alla #Juve' - #EuropaCalcio - Yuro_23 : RT @TMit_news: 'Ho parlato ?? di Mykolenko con Juve e Napoli'. Così l'intermediario di mercato Stefano Antonelli, in un'intervista rilasciat… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonelli Mykolenko

Corriere dello Sport

L'intermediario di mercato: "Movimenti del Napoli in difesa? Se Koulibaly non parte, parliamo del nulla" ...Gioca gratis con Mister Calcio Cup - 11 in campo, il fantasy game di calcio del Corriere dello Sport-Stadio. Fai la tua formazione e vinci i fantastici premi in palio. Iscriviti ora! Gioca!