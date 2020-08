Zielinski, l’agente è a Napoli per firmare il rinnovo. A breve l’annuncio (Di domenica 23 agosto 2020) Secondo quanto riporta Calciomercato.it, l’agente di Piotr Zielinski, Bartlomiej Bolek, sarebbe arrivato a Napoli per risolvere tutte le formalità riguardo al rinnovo del centrocampista polacco. L’annuncio è atteso già nelle prossime ore, scrive il portale. “Sia dalla società che dall’entourage del calciatore c’è grande soddisfazione per l’accordo raggiunto. Zielinski firmerà un contratto da 4 milioni di euro a stagione, comprensivo di bonus, che lo legherà al Napoli fino al 2025. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Oggi il centrocampista polacco, così come altri giocatori del club azzurro, si trovava al ‘San Paolo’ per sottoporsi al ciclo di test per il ... Leggi su ilnapolista

