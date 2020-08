Vecchia e dimenticata, un terzo della rete è ancora a rischio crac (Di domenica 23 agosto 2020) I lavori per sostituire le condutture realizzate in ghisa vanno a rilento. Iren intende completare l’ammodernamento nel prossimo triennio Leggi su ilsecoloxix

MaxLandra : RT @ErmannoKilgore: La colpa come per le code per mancata manutenzione ai tunnel autostradali è di #Conte del #M5S e di ?@virginiaraggi? ,… - ErmannoKilgore : La colpa come per le code per mancata manutenzione ai tunnel autostradali è di #Conte del #M5S e di ?@virginiaraggi… - sognoinfinitoo : Sei solo un’abitudine, una vecchia abitudine che sarà dimenticata in poco tempo - uhjoonsgood : la figura di merda è doppia perché non solo questa canzone è una cover, ma soprattutto è così vecchia e dimenticata… - Cris58Hy : @Elisa08227000 Embe. Va dimenticata xché è vecchia? Ma anche no -

Ultime Notizie dalla rete : Vecchia dimenticata Vecchia e dimenticata, un terzo della rete è ancora a rischio crac Il Secolo XIX Acqua, detersivi e latte distribuiti “alla spina” dall’eco centro multiuso

L’impianto entrerà in funzione a settembre al posto della vecchia casetta. Chi consegnerà oggetti in alluminio per il riciclo avrà anche diritto a sconti BELGIOIOSO Ridurre il consumo della plastica ...

Gioco dell’estate: Apple deve fare un MacBook SE?

La bagarre sul portatile migliore di sempre va avanti da tempi che sembrano infiniti, anche se la supremazia dei computer da tenere sulle gambe anziché sul tavolo è relativamente recente. Eppure, si d ...

L’impianto entrerà in funzione a settembre al posto della vecchia casetta. Chi consegnerà oggetti in alluminio per il riciclo avrà anche diritto a sconti BELGIOIOSO Ridurre il consumo della plastica ...La bagarre sul portatile migliore di sempre va avanti da tempi che sembrano infiniti, anche se la supremazia dei computer da tenere sulle gambe anziché sul tavolo è relativamente recente. Eppure, si d ...