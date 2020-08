Una Vita, anticipazioni: Felipe ‘attratto’ da Marcia ma lei è in combutta con Ursula (Di domenica 23 agosto 2020) Felipe e Marcia - Una Vita La timida domestica Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) non passerà inosservata al “dongiovanni” Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) nelle puntate di Una Vita in onda da lunedì 24 a sabato 29 agosto 2020. Colpito dai suoi modi di fare, il legale si offrirà infatti di insegnare alla ragazza, brasiliana d’origine, la lingua spagnola in cambio di qualche lezione di portoghese. Tuttavia, l’uomo ignorerà che l’inserviente è stata assoldata da Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) per spiare ogni sua mossa nella guerra che ha avviato contro il suo signore Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz). Con la ripresa di Beautiful, la telenovela iberica ritornerà nel suo classico slot delle 14.10. ... Leggi su davidemaggio

