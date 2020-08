Un orso M57 ha aggredito un carabiniere in Trentino che faceva una escursione: catturato nella notte (Di domenica 23 agosto 2020) Un giovane orso, intorno alle 22.30 del 22 agosto, ha ferito un carabiniere ad Andalo, in Trentino. L’orso, un esemplare di 121 chili e circa due anni e mezzo di età, con ogni probabilità M57, ha aggredito il militare, che stava facendo una breve escursione, buttandolo a terra e provocandogli diverse ferite. Il governatore Maurizio Fugatti ne ha quindi disposto la cattura, che è stata effettuata nel corso della notte, mentre l’orso si alimentava in alcuni cassonetti. L’animale è stato trasportato al recinto di Casteller. *immagine d’archivio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

